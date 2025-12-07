Сафонов обратился к болельщикам после первого за сезон выхода в старте «ПСЖ»

Сафонов о первом в сезоне матче за «ПСЖ»: я сыграл достойно

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале обратился к болельщикам после победы в матче против «Ренна» 15-го тура Лиги 1.

«Ну что, долгожданная, наконец-то, моя игра. Лично мною долгожданная. Очень счастлив, что получилось выйти на поле, сыграть и сделать это достойно. Поздравляю всех, кто смотрел и следил. Надеюсь, что дальше — больше», — высказался Сафонов.

Встреча, которая состоялась в ночь на 7 декабря, завершилась со счетом 5:0 в пользу Парижа. Сафонов отыграл весь матч «на ноль», оформив свой третий «сухой» матч в карьере в Лиге 1.

В турнирной таблице Лиги 1«ПСЖ» располагается на втором месте, набрав 33 очка. «Ренн» с активом в 24 очка находится на шестой позиции.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. В текущем сезоне Сафонов еще ни разу не выходил на поле в составе команды до этого матча. В СМИ сообщалось, что футболист может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

