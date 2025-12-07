Лыжник Коростелев с Кубка России полетит на Кубок мира в Давос

Вяльбе: Коростелев из Тюмени сразу полетит на Кубок мира в Давос

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила о подготовке российского лыжника Савелия Коростелева к выступлению на этапе Кубка мира в Давосе, передает «Матч ТВ».

«Мы понимаем, что у приглашенных лыжников должны быть визы, а они есть не у всех. Но есть часть спортсменов, у которых визы есть. Могу сказать, что Савелий Коростелев из Тюмени сразу полетит в Давос», — рассказала Вяльбе.

Третий этап Кубка мира в Давосе (Швейцария) пройдет с 12 по 14 декабря.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Вяльбе предположила возможное количество спортсменов, допущенных к ОИ-2026.