Вяльбе предположила возможное количество спортсменов, допущенных к ОИ-2026

Вяльбе о допуске лыжников к ОИ-2026: будет один мужчина и одна женщина

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе предположила возможное количество спортсменов, которые получат право выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года, передает «Матч ТВ».

«Какая квота у нас, мы не знаем. Мы предполагаем, что будет «1+1». Один мужчина и одна женщина. Я говорю только про Игры. FIS ни на какие вопросы не отвечает, мы на данный момент для них никто. Они общаются напрямую со спортсменами», — рассказала Вяльбе.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее Большунов впервые заявлен на гонку после громкого скандала.