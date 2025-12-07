На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Локомотиву» предсказали победу в игре с «Сочи»

Тренер Гладилин предсказал «Локомотиву» победу в игре против «Сочи»
true
true
true
close
ФК «Сочи»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что столичный «Локомотив» одержит победу в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».

По его словам, черноморский клуб может добиться положительного результата лишь при одном условии.

«Есть шансы у «Сочи», они дома последний матч в году проводят и наверняка проявят характер. Но «Локомотив» потенциально сильнее, у команды еще есть шансы за чемпионство и за медали. Поэтому мотивация у «Локомотива», я думаю, будет выше. Это поможет им победить», — заявил Гладилин.

Сочинский клуб дома сыграет с московским «Локомотивом» сегодня, 7 декабря, начало матча — 16:30 мск.

«Сочи» — аутсайдер РПЛ, команда располагается на последнем месте в турнирной таблице, имея в активе девять очков. «Локомотив» с активом в 34 очка идет на четвертой позиции. Лидером РПЛ является действующий чемпион России «Краснодар», на его счету 37 очков.

Ранее Матвей Сафонов впервые за сезон сыграл «на ноль» в матче за «ПСЖ».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами