«Локомотиву» предсказали победу в игре с «Сочи»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что столичный «Локомотив» одержит победу в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».

По его словам, черноморский клуб может добиться положительного результата лишь при одном условии.

«Есть шансы у «Сочи», они дома последний матч в году проводят и наверняка проявят характер. Но «Локомотив» потенциально сильнее, у команды еще есть шансы за чемпионство и за медали. Поэтому мотивация у «Локомотива», я думаю, будет выше. Это поможет им победить», — заявил Гладилин.

Сочинский клуб дома сыграет с московским «Локомотивом» сегодня, 7 декабря, начало матча — 16:30 мск.

«Сочи» — аутсайдер РПЛ, команда располагается на последнем месте в турнирной таблице, имея в активе девять очков. «Локомотив» с активом в 34 очка идет на четвертой позиции. Лидером РПЛ является действующий чемпион России «Краснодар», на его счету 37 очков.

