Роналду сделал дорогой подарок футболистам сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал подарок партнерам по команде в виде партии часов в честь победы в Лиге наций, сообщает SIC Noticias.

Подарки были отправлены игрокам перед матчем отборочного турнира Чемпионата Мира 2026 года против сборной Армении, который завершился со счетом 9:1 в пользу португальцев. Один комплект часов был передан семье футболиста Диогу Жоты.

На циферблате часов изображен герб Португальской футбольной федерации и трофей Лиги наций. Общий тираж составил всего 35 экземпляров.

Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций УЕФА.

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл может стать для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, если Португалия успешно завершит квалификацию.

Ранее ФИФА дисквалифицировала Роналду.