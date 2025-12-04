«Доверие какое-то запредельное»: Сафонов о своем положении в «ПСЖ»

Российский вратарь парижского «ПСЖ» Матвей Сафонов в интервью Федору Смолову в видео «SMOL TALK» на YouTube высказался о роли второго голкипера в команде и заявил, что получит запредельное доверие от тренера.

«Я понимаю, что 15 матчей за сезон — это возможно вторым вратарем только с этим тренером. Я не знаю, где еще так доверяют второму вратарю. Я знаю, что я отыграл Кубок. Это практика. Но помимо этого, я играл в Лиге 1, мне дали два матча в Лиге чемпионов. Доверие какое-то запредельное ко второму вратарю, мало кто на это согласится», — поделился он.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. В текущем сезоне Сафонов еще ни разу не выходил на поле в составе команды.

Основной вратарь команды Люк Шевалье не тренировался с командой 3 декабря из-за опухоли на лодыжке, которая еще не полностью спала после травмы. Французский журналист L'Equipe и обозреватель «ПСЖ» Уго Делом заявил, что Сафонов может сыграть в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном».

Ранее Александр Мостовой посчитал верным решение Сафонова оставаться в «ПСЖ».