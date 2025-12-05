Стало известно, за счет чего Ян может победить Двалишвили

Гаджиев: Двалишвили мог устать за этот год, в этом шанс для Яна

У российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна есть шанс победить грузина Мераба Двалишвили. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил промоутер, президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

«Шанс для Петра в том, что он мог пройти хороший лагерь — в последнее время с этим были проблемы. А Двалишвили дерется очень часто, за этот год он элементарно мог устать, в этом тоже шанс. Ян допускал трилогию в случае своей победы? Если Петр выиграет, то трилогия ответит на все вопросы», — считает Гаджиев.

Бой, который является реваншем, пройдет в ночь на 7 декабря по московскому времени на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в 2020 году, победив Жозе Альдо. Позже он также выигрывал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в октябре 2021 года. Он потерял пояс в 2022 году, когда проиграл поединок Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.

Двалишвили взял пояс в легчайшем весе в сентябре 2024 года и провел третью успешную защиту 5 октября 2025 года, одержав победу над представителем США Кори Сэндхагеном на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе.

Ранее Ян объяснил свой проигрыш Двалишвили в предыдущем поединке.