Экс-игрок «Спартака»: команде есть, что доказывать после «Балтики»

«Спартак» обыграет «Динамо» в дерби 18 тура Российской премьер-лиги. Такое мнение в комментарии порталу Odds.ru выразил бывший нападающий красно-белых Дмитрий Сычев.

«Особую подоплеку вызывает, наверное, дуэль двух тренеров с приставкой «и.о». И наверняка результат этого матча во многом предопределит их дальнейшую судьбу. Кто останется главным, а кто покинет клуб, уступив место другим специалистам? И для Ролана Гусева, и для Вадима Романова эта игра очень важна в плане результата», — считает Сычев,

Эксперт заметил, что все же результат будет зависеть от футболистов и от того, с каким настроем на игру они выйдут. Он отметил, что в составе обеих команд есть игроки, обладающие индивидуальным мастерством. В частности, в «Динамо» он выделил Бителло и Константина Тюкавина, а в «Спартаке» — Эсекьеля Барко, Жедсона Фернандеса, Маркиньоса и Манфреда Угальде.

«Я думаю, «Спартаку» есть что доказать после «Балтики». Настрой будет максимальный, игра будет интересной с обилием голевых моментов, как мы любим. Ставлю на победу «Спартака».

Дерби состоится в субботу, 6 декабря. Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

