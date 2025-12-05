На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок «Спартака»: команде есть, что доказывать после «Балтики»

Экс-игрок Сычев считает, что «Спартак» одержит победу над «Динамо»
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

«Спартак» обыграет «Динамо» в дерби 18 тура Российской премьер-лиги. Такое мнение в комментарии порталу Odds.ru выразил бывший нападающий красно-белых Дмитрий Сычев.

«Особую подоплеку вызывает, наверное, дуэль двух тренеров с приставкой «и.о». И наверняка результат этого матча во многом предопределит их дальнейшую судьбу. Кто останется главным, а кто покинет клуб, уступив место другим специалистам? И для Ролана Гусева, и для Вадима Романова эта игра очень важна в плане результата», — считает Сычев,

Эксперт заметил, что все же результат будет зависеть от футболистов и от того, с каким настроем на игру они выйдут. Он отметил, что в составе обеих команд есть игроки, обладающие индивидуальным мастерством. В частности, в «Динамо» он выделил Бителло и Константина Тюкавина, а в «Спартаке» — Эсекьеля Барко, Жедсона Фернандеса, Маркиньоса и Манфреда Угальде.

«Я думаю, «Спартаку» есть что доказать после «Балтики». Настрой будет максимальный, игра будет интересной с обилием голевых моментов, как мы любим. Ставлю на победу «Спартака».

Дерби состоится в субботу, 6 декабря. Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, почему «Краснодар» не проиграет ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами