Стал известен победитель масс-старта на этапе Кубка Содружества

Метеля выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске
Алексей Филиппов/РИА Новости

Российская биатлонистка Виктория Метеля одержала победу в женском масс-старте на этапе Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске.

Метеля преодолела дистанцию 12,5 км за 29 минут 36 секунд, допустив два промаха во время стрельбы.

Второе место заняла Анастасия Гришина, отставшая от победительницы на 9,2 секунды при двух промахах. Третьей финишировала Кристина Резцова с отставанием в 15,5 секунды, также допустив две ошибки.

Второй этап Кубка Содружества продлится до 6 декабря.

Международный союз биатлонистов (IBU) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее стало известно, когда CAS рассмотрит вопрос допуска российских биатлонистов до турниров.

