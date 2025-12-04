«У одних тренер бестолковый, у других не сильно умный»: экс-гендиректор «Спартака» о матче с «Динамо»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин заявил, что в матче между красно-белыми и столичным «Динамо» победит та команда, которая лучше выдержит удар. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«У одних тренер бестолковый, и у других не сильно умный. Предыдущую игру «Спартак» проиграл «Балтике» из-за тренера. А Ролан Гусев был хорошим футболистом, но опыта и знаний нет на тренерской лавке. Так что, скорее всего, не тренеры будут руководить процессом игры, а эмоции на футбольном поле», — отметил он.

«Динамо» после увольнения Валерия Карпина руководит Ролан Гусев, исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после ухода Деяна Становича стал Вадим Романов.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится 6 декабря на московском стадионе «Лукойл Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. В турнирной таблице РПЛ красно-белые идут на шестом месте, набрав 28 очков, а «Динамо» расположилось на девятой строчке с 20 баллами.

Ранее «Спартак» высмеял отсутствие трофеев у «Динамо» перед матчем РПЛ.