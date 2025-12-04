На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«У одних тренер бестолковый, у других не сильно умный»: экс-гендиректор «Спартака» о матче с «Динамо»

Экс-гендиректор «Спартака» Заварзин о матче с «Динамо»: руководить будут эмоции
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин заявил, что в матче между красно-белыми и столичным «Динамо» победит та команда, которая лучше выдержит удар. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«У одних тренер бестолковый, и у других не сильно умный. Предыдущую игру «Спартак» проиграл «Балтике» из-за тренера. А Ролан Гусев был хорошим футболистом, но опыта и знаний нет на тренерской лавке. Так что, скорее всего, не тренеры будут руководить процессом игры, а эмоции на футбольном поле», — отметил он.

«Динамо» после увольнения Валерия Карпина руководит Ролан Гусев, исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после ухода Деяна Становича стал Вадим Романов.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится 6 декабря на московском стадионе «Лукойл Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. В турнирной таблице РПЛ красно-белые идут на шестом месте, набрав 28 очков, а «Динамо» расположилось на девятой строчке с 20 баллами.

Ранее «Спартак» высмеял отсутствие трофеев у «Динамо» перед матчем РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами