Фигуристка Алина Загитова намекнула, что у нее появился ухажер

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале намекнула на то, что у нее появился ухажер.

Загитова опубликовала видео, на котором она танцуев в окружении больших корзин с цветами и плюшевого медведя.

«Другие парни: давай 50/50. Он: все для тебя», — подписала ролик Загитова.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

29 октября Загитова провела встречу с министром спорта Татарстана Владимиром Леоновым, в ходе которой обсудила концепцию собственной школы фигурного катания в Казани.

Ранее Загитова рассказала, что лечит плохо работающие чакры.