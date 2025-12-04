Легенда ЦСКА предсказал «Спартаку» победу над «Динамо»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что столичный «Спартак» сумеет одержать победу в дерби против «Динамо» в предстоящем матче.

По его словам, игра завершится со счетом 1:0.

«Где-то немножко предпочтительнее «Спартак» смотрится, потому что играют на своем стадионе. Сейчас это не такую уж роль большую играет, более-менее все поля одинаковые, хорошие, я имею в виду, а то раньше были поля плохие и очень плохие. Все-таки отдал бы предпочтение «Спартаку», не такая уж сильная оборона у динамовцев — все-таки они с грубейшими ошибками играют. «Спартак» один мяч забьет и победит», — заявил Пономарев.

В 18-м туре национального первенства, который станет заключительным в 2025 году, «Спартак» 6 декабря сыграет дома с московским «Динамо», встреча начнется в 16:30 по московскому времени. В турнирной таблице РПЛ красно-белые идут на шестой позиции, набрав 28 баллов. «Динамо» занимает девятое место, набрав 20 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 37 баллов.

Ранее в честь легенды ЦСКА установят бюст на Аллее славы.