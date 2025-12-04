Овечкин сравнялся с легендой НХЛ по количеству набранных очков

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся с хоккеистом Яромиром Ягром по количеству очков, набранных в большинстве в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин оформил дубль в матче против «Сан-Хосе Шаркс», в результате чего его показатель достиг отметки в 610 очков (328 голов и 282 результативные передачи) в игре «5 на 4». Россиянин делит с Ягром десятую строчку. Лидирует Уэйн Гретцки (890, 204+686).

Овечкин забросил шайбы на 9-й и 23-й минутах встречи, которая завершилась победой «Вашингтона». В текущем сезоне хоккеист набрал 27 очков (14 голов и 13 передач) в 28 проведенных матчах.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин побил рекорд, забив 911-й гол за карьеру в НХЛ.