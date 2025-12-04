На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава ФТР не считает потерей смену гражданства российскими теннисистками

Глава ФТР: смена гражданства Потаповой и Рахимовой — не потеря для России
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников заявил, что переход Анастасии Потаповой и Камиллы Рахимовой не следует считать потерей для российского тенниса, передает RT.

«Смена спортивного гражданства Анастасией Потаповой и Камиллой Рахимовой абсолютно не является потерей для российского тенниса. Да, Потапова располагается выше в рейтинге WTA, но, уверен, если сейчас спросить у вас, вы не вспомните ее последние результаты. Потому никакой трагедии не произошло», — высказался Кафельников.

По мнению главы ФТР, являющаяся 51-й ракеткой мира в возрасте 24 лет Потапова вряд ли сможет добиться заметного прогресса, так как для женского тенниса это уже возраст расцвета и сожалеть можно было бы, если бы уходили 17-18-летние спортсменки.

Потапова завоевала три чемпионских титула в одиночном разряде. Пиком ее достижений в рейтинге стало 21-е место в июне 2023 года. После смены спортивного гражданства она станет первой ракеткой страны, обойдя Юлию Грабер, которая занимает 94-ю позицию в мире.

Рахимова занимает 109-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Наивысшим достижением в ее карьере пока остается 60-я позиция, которую она занимала в декабре 2024 года. В активе спортсменки один титул в одиночном разряде (категория WTA-125) и три — в парных соревнованиях.

Ранее восьмая ракетка России объявила о смене спортивного гражданства.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами