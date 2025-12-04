Глава ФТР не считает потерей смену гражданства российскими теннисистками

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников заявил, что переход Анастасии Потаповой и Камиллы Рахимовой не следует считать потерей для российского тенниса, передает RT.

«Смена спортивного гражданства Анастасией Потаповой и Камиллой Рахимовой абсолютно не является потерей для российского тенниса. Да, Потапова располагается выше в рейтинге WTA, но, уверен, если сейчас спросить у вас, вы не вспомните ее последние результаты. Потому никакой трагедии не произошло», — высказался Кафельников.

По мнению главы ФТР, являющаяся 51-й ракеткой мира в возрасте 24 лет Потапова вряд ли сможет добиться заметного прогресса, так как для женского тенниса это уже возраст расцвета и сожалеть можно было бы, если бы уходили 17-18-летние спортсменки.

Потапова завоевала три чемпионских титула в одиночном разряде. Пиком ее достижений в рейтинге стало 21-е место в июне 2023 года. После смены спортивного гражданства она станет первой ракеткой страны, обойдя Юлию Грабер, которая занимает 94-ю позицию в мире.

Рахимова занимает 109-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Наивысшим достижением в ее карьере пока остается 60-я позиция, которую она занимала в декабре 2024 года. В активе спортсменки один титул в одиночном разряде (категория WTA-125) и три — в парных соревнованиях.

Ранее восьмая ракетка России объявила о смене спортивного гражданства.