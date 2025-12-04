На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В честь легенды ЦСКА установят бюст на Аллее славы

На Аллее славы ЦСКА установят бюст экс-защитнику сборной СССР Пономареву
true
true
true
close
Владимир Песня/РИА Новости

Бывший защитник сборной СССР по футболу Владимир Пономарев удостоится чести открыть свой бюст на Аллее спортивной славы Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА). Об этом сообщает «Газета.Ru».

Мероприятие состоится в начале будущей недели в Москве неподалеку от легкоатлетического манежа ЦСКА, расположенного на Ленинградском проспекте.

Пономарев выступал за ЦСКА с 1962 по 1969 год. В 1966 году попал в состав сборной СССР на чемпионате мира по футболу в Англии, где провел пять матчей, сумев помочь команде добраться до полуфинальной стадии. Всего за сборную Советского Союза Пономарев провел 25 матчей.

2 декабря на Аллее спортивной славы ЦСКА был открыт бюст двукратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Светланы Хоркиной.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее сообщалось, что капитан «Локомотива» не дал согласие на переход в ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами