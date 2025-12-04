В честь легенды ЦСКА установят бюст на Аллее славы

Бывший защитник сборной СССР по футболу Владимир Пономарев удостоится чести открыть свой бюст на Аллее спортивной славы Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА). Об этом сообщает «Газета.Ru».

Мероприятие состоится в начале будущей недели в Москве неподалеку от легкоатлетического манежа ЦСКА, расположенного на Ленинградском проспекте.

Пономарев выступал за ЦСКА с 1962 по 1969 год. В 1966 году попал в состав сборной СССР на чемпионате мира по футболу в Англии, где провел пять матчей, сумев помочь команде добраться до полуфинальной стадии. Всего за сборную Советского Союза Пономарев провел 25 матчей.

2 декабря на Аллее спортивной славы ЦСКА был открыт бюст двукратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Светланы Хоркиной.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее сообщалось, что капитан «Локомотива» не дал согласие на переход в ЦСКА.