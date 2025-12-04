«То, с чем приходится мириться»: чемпион ОИ Клебо о победе России в CAS

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо заявил, что не собирается бойкотировать старты из-за появления на них российских спортсменов. Его слова приводит TV2.

«Это то, с чем нам приходится мириться. У меня нет больше ничего, что я бы хотел сказать по этому поводу. Каково будет снова соревноваться с россиянами? Нормально. Посмотрим, кто приедет, этого мы пока не знаем. Стою на том, что сказал. Я ничего не могу сделать с уже принятым решением», — заявил он.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее белорусские спортсмены отказались возвращаться на турниры без россиян.