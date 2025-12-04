На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белорусские спортсмены отказались возвращаться на турниры без россиян

Губерниев: белорусы заявили, что вернутся на турниры только с русскими
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Беларусь ведет непрерывный диалог с Международным союзом биатлонистов (IBU), сознательно отложив процедуру собственного возвращения, передает «Матч ТВ».

«Белорусы ни на день не прекращают контактов с IBU. У них был момент, когда они гипотетически могли бы начать процедуру возвращения, но белорусы повели себя блестяще: если возвращаться — только с русскими», — рассказал Губерниев.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее лыжница финишировала на Кубке России с полученной в гонке травмой лица.

