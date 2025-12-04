На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лыжница финишировала на Кубке России с полученной в гонке травмой лица

Лыжница Сорина смогла финишировать на Кубке России с раной на лице
Global Look Press

Российская лыжница Татьяна Сорина получила травму во время раздельной гонки на 10 километров в рамках Кубка России, но смогла завершить дистанцию.

На одном из спусков произошло столкновение: Евгения Крупицкая, шедшая впереди, случайно задела палкой лицо Татьяны Сориной. Из-за удара у Сорины появилась рана на лице, однако она не сошла с трассы, придя к финишу окровавленной.

В итоговом протоколе Сорина заняла 12-е место, уступив победительнице Арине Пеклецовой 1 минуту 10,7 секунды. Крупицкая заняла второе место с отставанием в 8,1 секунды. Третьей пришла Екатерина Никитина (+25,5).

В марте 2022 года Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее биатлонистка Метеля заявила, что участников Кубка Содружества обязывают выступать в некачественной экипировке.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
