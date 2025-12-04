Баскетболист сбежал в США из российского клуба спустя три месяца

Американский баскетболист «Автодора» Терренс Эдвардс в одностороннем порядке принял решение не возвращаться в Россию после краткосрочной поездки на родину. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Эдвардс сообщил, что уходит из клуба уже после отъезда в США. В «Автодоре» баскетболист пробыл три месяца.

23-летний спортсмен, для которого этот контракт стал первым в профессиональной карьере, присоединился к «Автодору» в конце августа 2025 года. За время выступлений он провел 13 матчей в чемпионате, набирая в среднем 16,3 очка за игру. Летом этого года он также принял участие в одном матче за «Милуоки Бакс» в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В официальном заявлении клуб сообщил, что предпримет все необходимые меры, включая юридические, для защиты своих интересов в связи с односторонним расторжением соглашения. «Автодор» в текущем сезоне одержал две победы в 13 проведенных матчах и занимает предпоследнее, десятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

