«Обязывают выступать в некачественной экипировке»: биатлонистка об участии в Кубке Содружества

Российская биатлонистка Виктория Метеля заявила, что вся команда готова пропустить этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске из-за некачественной командной экипировки, сообщает «Матч ТВ».

«Холодает. Комбинезон тонкий, в нем легко замерзнуть. Думаю, многие спортсмены не рискнут своим здоровьем. Нас обязывают выступать в некачественной экипировке», — заявила Метеля.

Спортсменка отметила, что диалоги о качестве экипировки ведутся около трех лет, в том числе с президентом Союза биатлонистов России Виктором Майгуровым. После общения с большинством спортсменов сборной она увидела, что вся команда гипотетически может пропустить старт.

Этап Кубка Содружества пройдет с 4 по 6 декабря.

В марте 2022 года Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Большунов извинился за нападение на лыжника Бакурова.