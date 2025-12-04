Плющенко отреагировал на отъезд семьи фигуристки Костылевой из Москвы

Плющенко о сообщениях Костылевой: а что означает выражение «неделя тишины»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Telegram-канале отреагировал на сообщение матери фигуристки Елены Костылевой Ирины об отъезде семьи из Москвы.

«Объясните мне, кто разбирается, а что означает выражение «неделя тишины» в фигурном катании?» — написал Плющенко.

Мама фигуристки сообщила, что сейчас они поставили ситуацию на паузу и уехали из Москвы, чтобы заняться здоровьем дочери.

Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

28 ноябяря адвокат Александр Добровинский заявил, что Ирину Костылеву, маму 14-летней фигуристки Елены Костыревой, могут лишить родительских прав, а также посадить в тюрьму за избиение дочери.

Ранее сообщалось о том, что Костылева не примет участие в Кубке Первого канала.