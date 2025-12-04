Экс-игрок сборной Австралии по регби обвиняется в нападении на 5-летнего ребенка

Бывший регбист сборной Австралии Джош Макгуайр обвиняется в нападении на ребенка. Об этом сообщает SMH.

Австралийская полиция штата Квинсленд подтвердила, что 35-летний Джош Макгуайр был задержан, после того, как следователям была подана жалоба. Было предъявлено два обвинения: одно — в удушении пятилетнего ребенка, другое — в простом нападении.

Обвинения связаны с двумя предполагаемыми инцидентами, о которых на прошлой неделе поступила жалоба. После задержания в дежурной части Брисбена и предъявления обвинений Макгуайр был отпущен под обязательство явиться в магистратский суд Брисбена 17 декабря.

Джош Макгуайр провел 200 матчей за «Брисбен Бронкос», прежде чем присоединиться к «Сент-Джордж Иллаварра Драгонс» в 2021 году. Он также сыграл 14 матчей в чемпионате штата Ориджин за команду «Марунс» и был частью команды «Кенгуру», выигравшей чемпионат мира 2017 года, после чего ненадолго выступил в Суперлиге. После завершения игровой карьеры он работал в тренерском штабе «Бронкос» консультантом, а также был послом благотворительных организаций.

Ранее игрок сборной Англии по регби ударил тренера соперников после матча.