Игрок сборной Англии дал пощечину тренеру соперников

Главный тренер сборной Аргентины по регби Фелипе Контепоми обвинил английского фланкера Тома Карри в оскорбительном поведении и применении физической силы после матча в Твикенхэме. Об этом сообщает Reuters.

«Он подошел и дал мне пощечину», — сообщил Контепоми на послематчевой пресс-конференции.

Со стороны английской команды главный тренер Стив Бортвик признал, что в туннеле произошел конфликт, но заявил, что лично не видел инцидента.

«Любой, кто знает Тома Карри, подтвердит безупречность его характера», — отметил Бортвик.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В апреле 2022 года Федерации регби России (ФРР) объявили о приостановке членства во Всемирной федерации регби (World Rugby), с того момента российские национальные сборные не принимают участия в международных играх.

