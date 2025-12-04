Российский хоккеист вошел в историю клуба НХЛ

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов вошел в тройку лидеров гонки новичков в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

19-летний Иван Демидов догнал форварда «Анахайм Дакс» Беккета Сеннеке, набрав 20 очков (6 голов и 14 передач) в 26 проведенных матчах. Свой 20-й балл он заработал результативной передачей в матче против «Виннипег Джетс» (3:2 по буллитам).

Демидов и Сеннеке (7+13) возглавляют список самых результативных новичков сезона. Третье место с 19 очками (8+11) занимает защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер. Ранее только Стефан Рише в сезоне 1985/86 смог набрать 20 очков в возрасте до 21 года, сделав это быстрее — за 19 игр.

Демидов был выбран под пятым номером клубом «Монреаль Канадиенс» в первом раунде драфта НХЛ-2024, который состоялся в Лас-Вегасе. О переходе Демидова из петербургского СКА в «Монреаль» стало известно в апреле 2025 года, хоккеист заключил с канадским клубом контракт новичка.

