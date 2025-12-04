Три очка россиян помогли «Филадельфии» обыграть «Баффало» в НХЛ

Три очка Мичкова и Гребенкина помогли «Филадельфии» обыграть «Баффало» в НХЛ

«Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, состаявшаяся в Филадельфии, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев, которые уже к первому перерыву вели 3:1.

Шайбы в составе победителей забросили пять игроков: Конечны, Зеграс, Бринк, Кейтс и Типпетт.

Нападающий Матвей Мичков оформил два голевых паса, а его соотечественник Никита Гребенкин отдал одну результативную передачу. Защитник Егор Замула, также представляющий Россию, отметился броском в створ и двумя блок-шотами.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее Овечкин догнал Ягра по количеству набранных в большинстве очков в НХЛ.