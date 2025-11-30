«Головин уже не потянет»: где может продолжить карьеру полузащитник сборной

Бывший нападающий «Гамбурга» Сергей Кирьяков высказался о том, стоит ли полузащитнику «Монако» и сборной России Александру Головину попробовать свои силы в чемпионате Германии. В комментарии порталу Legalbet он усомнился том, что футболист выдержит нагрузки.

«На мой взгляд, немецкий чемпионат намного тяжелее, чем французский. Головин не потянет его уже. Бундеслига интенсивнее, больше борьбы. Если будут предложения, над которыми стоит задуматься, то это другой вопрос. Селекционные службы там тщательно выбирают кандидатов. Игрок должен соответствовать определенному уровню, чтобы заиграть в Бундеслиге. Неважно — середина или нижняя часть.

Или команды как «Бавария», «Боруссия», «Лейпциг». Думаю, в таком возрасте ему будет тяжеловато. Если бы это случилось чуть раньше... Но все от него зависит. Если будут предложения, то почему нет? Если он считает, что потянет, то есть вариант попробовать. Более спокойный вариант — возвращение на родину или куда-то в арабские страны, чтобы заработать», — сказал Кирьяков.

Головин, воспитанник академии ЦСКА, выступает за «Монако» с 2018 года. За семь сезонов в французском клубе полузащитник забил 34 гола и отдал 41 результативную передачу во всех турнирах. В текущем сезоне 29-летний футболист пропустил несколько игр из-за повреждения, от которого оправился только в середине октября. Его контракт рассчитан до 2029 года.

