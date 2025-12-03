На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Международная федерация гандбола планирует допустить Россию до турниров в 2026 году

Сборные России и Белоруссии могут вернуться в международный гандбол в 2026 году
РИА Новости

Президент Международной федерации гандбола (IHF) Хассан Мустафа заявил, что организация планирует допустить сборные России и Белоруссии к своим турнирам с 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской федерации гандбола (БФГ).

«Поскольку IHF планирует реинтегрировать национальные команды России и Беларуси в мероприятия IHF начиная с 2026 года, мы высоко оценим ваше терпение и сотрудничество, которые позволят нам работать над заключительными этапами упомянутой реинтеграции», — написал Мустафа в письме, адресованном председателю БФГ Владимиру Коноплеву.

В ноябре председатель ФГР Сергей Шишкарев заявил о намерении вынести вопрос возвращения сборных России и Белоруссии на голосование IHF.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее в Швейцарии заявили о готовности принять российских лыжников на этапе Кубка мира.

