Овечкин обновил рекорд НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах.

Овечкин отметился дважды в матче против «Сан-Хосе Шаркс», доведя свой общий показатель до 911 голов.

Овечкин забросил свои исторические шайбы на 9-й и 23-й минутах встречи, которая завершилась победой «Вашингтона». В текущем сезоне хоккеист набрал 27 очков (14 голов и 13 передач) в 28 проведенных матчах. Он также продлил свою личную результативную серию до шести игр подряд.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Ротенберг назвал Овечкина героем для россиян.