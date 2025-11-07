Председатель ФГР намерен вынести вопрос возвращения сборной России на голосовании IHF

Председатель Высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев заявил о намерении вынести вопрос возвращения сборных России и Беларуси на голосование Международной федерации гандбола (IHF). Об этом он написал своем Telegram-канале.

«Я намерен вынести для голосования всем международным гандбольным сообществом вопрос о возвращении сборных России и Белоруссии. Многие европейские руководители федераций неформально общаются, в то время как представители Латинской Америки, Азии и Африки поддерживают нас», — написал Шишкарев.

Предложение будет рассмотрено на конгрессе IHF, который пройдет в Каире с 19 по 22 декабря 2025 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее тренер сборной ватерполистов заявил, что после допуска спортсмены начнут борьбу с Кубка мира.