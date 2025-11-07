На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Председатель ФГР намерен вынести вопрос возвращения сборной России на голосовании IHF

Председатель ФГР Шишкарев вынесет вопрос о допуске россиян на голосовании IHF
true
true
true
close
РИА Новости

Председатель Высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев заявил о намерении вынести вопрос возвращения сборных России и Беларуси на голосование Международной федерации гандбола (IHF). Об этом он написал своем Telegram-канале.

«Я намерен вынести для голосования всем международным гандбольным сообществом вопрос о возвращении сборных России и Белоруссии. Многие европейские руководители федераций неформально общаются, в то время как представители Латинской Америки, Азии и Африки поддерживают нас», — написал Шишкарев.

Предложение будет рассмотрено на конгрессе IHF, который пройдет в Каире с 19 по 22 декабря 2025 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее тренер сборной ватерполистов заявил, что после допуска спортсмены начнут борьбу с Кубка мира.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами