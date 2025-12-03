На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Швейцарии готовы принять лыжников на этапе Кубка мира

В Швейцарии не стали возражать против допуска россиян на этап Кубка мира
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Директор по коммуникациям Федерации лыжных видов спорта Швейцарии Филипп Берч не выразил протест против участия российских спортсменов, соответствующих критериям нейтральности, передает Sport24.

«Мы не имеем ничего против участия российских спортсменов, которые соответствуют всем критериям нейтральности, на этапе Кубка мира в Давосе и других стартах», — заявил Берч.

2 декабря Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде (CAS) к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по вопросу допуска российских лыжников на международную арену.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов.

Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее австрийский лыжник оказался рад допуску россиян на старты.

Зимние виды спорта
