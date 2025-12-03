В Швейцарии готовы принять лыжников на этапе Кубка мира

В Швейцарии не стали возражать против допуска россиян на этап Кубка мира

Директор по коммуникациям Федерации лыжных видов спорта Швейцарии Филипп Берч не выразил протест против участия российских спортсменов, соответствующих критериям нейтральности, передает Sport24.

«Мы не имеем ничего против участия российских спортсменов, которые соответствуют всем критериям нейтральности, на этапе Кубка мира в Давосе и других стартах», — заявил Берч.

2 декабря Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде (CAS) к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по вопросу допуска российских лыжников на международную арену.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов.

