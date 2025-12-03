Загитова призналась в сильной злобе к Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала призналась своему отцу в интервью Marie Claire, что злилась на тренера Этери Тутберидзе, которая, стремясь к максимальной концентрации, ограничивала ее общение с родителями.

«Сейчас говорю об этом спокойно, но тогда как же я злилась на тренера за то, что она ограничивала наше общение, считая, что вы меня отвлекаете от подготовки к Олимпиаде! А ты, кстати, всегда ее поддерживал — видимо, как тренер тренера», — призналась фигуристка.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

