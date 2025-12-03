Роднина не считает, что Загитова копирует Медведеву, начав болеть за «Динамо»

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина опровергла слухи о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова копирует фигуристку Евгению Медведеву посещениями матчей футбольного клуба «Динамо». Ее слова передает Sport24.

«В спорте у них были одни амбиции, условия соревнований и требования, а сейчас — другие. Они и в спорте были очень разными девочками, а сейчас тем более. Мне не кажется, что Загитова копирует Медведеву, начав болеть за «Динамо». Чего вы их как маленьких девочек: кто кому перешел дорогу, завидует или не завидует, соревнуется или не соревнуется», — высказалась Роднина.

В мае Медведева взяла интервью у Загитовой в рамках своего шоу «БеС комментариев», и фигуристки объявили, что будут сотрудничать. Медведева стала участницей в рок-мюзикле на льду Загитовой «Ассоль», а Загитова выступила на гала-шоу Медведевой на ЦСКА-Арене.

6 декабря «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграет с московским «Спартаком».

Ранее Трусова рассказала, какие прыжки способна исполнить после родов.