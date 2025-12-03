На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Роднина не считает, что Загитова копирует Медведеву, начав болеть за «Динамо»

Роднина: не думаю, что Загитова копирует Медведеву, начав болеть за «Динамо»
true
true
true
close
Пресс-служба рок-мюзикла «Ассоль»

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина опровергла слухи о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова копирует фигуристку Евгению Медведеву посещениями матчей футбольного клуба «Динамо». Ее слова передает Sport24.

«В спорте у них были одни амбиции, условия соревнований и требования, а сейчас — другие. Они и в спорте были очень разными девочками, а сейчас тем более. Мне не кажется, что Загитова копирует Медведеву, начав болеть за «Динамо». Чего вы их как маленьких девочек: кто кому перешел дорогу, завидует или не завидует, соревнуется или не соревнуется», — высказалась Роднина.

В мае Медведева взяла интервью у Загитовой в рамках своего шоу «БеС комментариев», и фигуристки объявили, что будут сотрудничать. Медведева стала участницей в рок-мюзикле на льду Загитовой «Ассоль», а Загитова выступила на гала-шоу Медведевой на ЦСКА-Арене.

6 декабря «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграет с московским «Спартаком».

Ранее Трусова рассказала, какие прыжки способна исполнить после родов.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами