Жена Карпина тремя словами ответила на вопрос об отношениях мужа с Роланом Гусевым

Жена Карпина Дарья заявила, что ее муж не был в ссоре с Гусевым

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, заявила в своих соцсетях, что ее муж не находится в ссоре с исполняющим обязанности главного тренера московского «Динамо» Роланом Гусевым.

«Карпин совсем в ссоре с Роланом был? Не был вообще», — заявила Дарья.

17 ноября Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Изначально сообщалось, что согласно контракту, тренеру полагалось 50% от всей оставшейся зарплаты по контракту, который был рассчитан до лета 2028 года. Сумма составляет €3,1 млн (около 294,5 млн рублей) в качестве неустойки за досрочное расторжение соглашения, но Карпин принял решение отказаться от этой выплаты. Однако позднее сам тренер заявил, что никакая неустойка ему не полагалась.

Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.

6 декабря «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграет с московским «Спартаком».

Ранее «Динамо» не справилось с аутсайдером РПЛ.