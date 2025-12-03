На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ротенберг назвал Овечкина героем для россиян

Ротенберг об Овечкине: детям нужны наши герои, а не американские
Geoff Burke-Imagn/Reuters

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг подчеркнул значение российского хоккеиста и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина как национального героя, передает «Mash на спорте».

«Детям нужны герои. Наши, не вот эти американские. На этих героях мы построим будущее нашей страны. Дети будут смотреть на Овечкина, на других наших героев, которых много. Они не будут смотреть на американских героев», — высказался Ротенберг.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее олимпийский чемпион заявил, Овечкин дает возможность гордиться всем русским людям.

