«Покажу, кто тут батя»: Двалишвили ответил на обещание Яна нокаутировать

Чемпион UFC Двалишвили о реванше с Яном: покажу, кто тут батя

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Мераб Двалишвили жестко ответил на вызов российского бойца Петра Яна. Его слова передает Best of MMA.

«Он сказал, что хочет нанести мне урон и нокаутировать. Ну уж нет, Петр. Сохрани эту энергию, и я покажу тебе, кто тут батя. Посмотрим, Петр, посмотрим — осталась одна неделя», — заявил Двалишвили.

Бой, который является реваншем, пройдет в ночь с 6 на 7 декабря по московскому времени на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в 2020 году, победив Жозе Альдо. Позже он также выигрывал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в октябре 2021 года. Он потерял пояс в 2022 году, когда проиграл поединок Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.

Двалишвили завоевал титул в легчайшем весе в сентябре 2024 года и провел третью успешную защиту 5 октября 2025 года, одержав победу над представителем США Кори Сэндхагеном на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе.

