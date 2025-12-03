Фигуристка Леонова о Костылевой: мама может сломать ее

Фигуристка Леонова: будущее у Костылевой есть, но нужно разбираться с её мамой

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова высказалась о ситуации вокруг фигуристки Елены Костылевой, заявив, что мама 14-летней спортсменки может сломать спортсменку, передает »Советский спорт».

«Здесь ситуация очень сложная и безобразная. Тут и давление на ребёнка, и клевета на академию. Будущее у Лены есть, но нужно разбираться с её мамой, иначе она сломает девочку», — сказала Леонова.

Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

В конце июня Костылева-старшая обвинила Плющенко в незаконном удержании своей дочери. Она записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. На записи запечатлено так же, как Костылева-старшая сбегает от сотрудников полиции и просит о помощи.

Ранее сообщалось о том, что Костылева не примет участие в Кубке Первого канала.