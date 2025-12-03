Овечкин вышел на чистое пятое место в истории НХЛ по очкам в гостях

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин вышел на пятое место в истории НХЛ по очкам в гостях.

Овечкин отметился двумя голевыми передачами в матче против «Лос-Анджелеса» (3:1). На счету Овечкина 874 очка в выездных матчах, что позволило ему выйти на чистое пятое место, обойдя Рона Фрэнсиса в списке бомбардиров гостевых матчей. Лидером по этому показателю является Стив Айзерман (936).

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Евгений Малкин обошел Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ среди россиян.