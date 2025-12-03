Иностранный лыжник назвал отличным решением допуск россиян

Австрийский лыжник Мика Фермойлен заявил, что рад возвращению россиян на соревнования, передает Sport24.

«Я не был в шоке от новости о возвращении россиян, но точно очень сильно этому удивился. Очень счастлив за своих друзей Савелия Коростелева и Сергея Волкова. Теперь у них будет шанс попасть на предстоящую Олимпиаду», — сказал Фермойлен.

2 декабря Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде (CAS) к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по вопросу допуска российских лыжников на международную арену.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов.

Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее все лыжники сборной России отправили заявки на получение нейтрального статуса.