Все лыжники сборной России отправили заявки на получение нейтрального статуса

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что лыжники сборной России отправили заявки в Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) на получение нейтрального статуса, передает РИА Новости.

«Все спортсмены сборной России отправили заявки», — сказал Сорин.

2 декабря Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) признала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) и просит атлетов из России подать заявки на нейтральный статус.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов.

Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее в Норвегии отреагировали на решение CAS по российским лыжникам.