Мостовой назвал место «Спартака» по итогам РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил уверенность, что московский «Спартак» окажется в тройке сильнейших по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Я остаюсь при своем мнении, которое я говорил еще в начале этого сезона. «Спартак» должен быть в топ-3, если попадет, то хорошо, если нет, то что здесь сказать? Я всегда отталкиваюсь от состава, исполнителей, в «Спартаке» они есть», — cказал Мостовой.

В матче 17-го тура национального первенства «Спартак» на выезде потерпел поражение от калининградской «Балтики» со счетом 0:1. До этого «Спартак» одержал четыре победы подряд: две — в Кубке России над московским «Локомотивом» (3:1 и 3:2), еще две— в РПЛ над «Ахматом» (2:1) и ЦСКА (1:0).

В турнирной таблице РПЛ красно-белые идут на шестой позиции, набрав 28 баллов. В 18-м туре национального первенства, который станет заключительным в 2025 году, «Спартак» 6 декабря сыграет дома с московским «Динамо», встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

