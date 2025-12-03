На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Черчесов рассказал, обращались ли к нему «Спартак» и «Динамо»

Черчесов заявил, что «Динамо» и «Спартак» не обращались к нему
ФК «Ахмат» Грозный

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов заявил, что московские «Динамо» и «Спартак» не обращались к нему, передает «Спорт день за днем».

«На данный момент ни «Спартак», ни «Динамо», ни «Ювентус», ни «Барселона» мне не звонили. Когда это произойдет, можно решать, интересно мне или нет. Когда я работаю, день и ночь думаю только о том, как сделать свою команду сильнее», — сказал Черчесов.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с сербом Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов.

Ранее Андрей Аршавин назвал тренера, который подходит «Спартаку».

Футбол. Чемпионат России
