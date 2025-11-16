Аршавин назвал тренера, который подходит «Спартаку»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который сейчас тренирует грозненский «Ахмат», может подойти на пост наставника московского «Спартака». Такое мнение в комментарии «РБ Спорт» выразил экс-игрок национальной команды Андрей Аршавин.

«Кого посоветовал бы «Спартаку» назначить главным тренером? Без советов. [Андрей] Талалаев? Талалаев сейчас строит «Балтику», он не уйдет оттуда. [Станислав] Черчесов? Я думаю, что он подойдет им», — отметил он.

9 ноября московский «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. После матча Станкович остался недоволен одним из вопросов и вступил в конфликт с журналистом, обвинив его в провокации. После этого специалист не явился на обязательную пресс-конференцию.

11 ноября Станкович был уволен с поста главного тренера «Спартака».

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидируют в РПЛ «Краснодар» и ЦСКА, набравшие 33 очка. В следующем туре РПЛ «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября.

Ранее стало известно, сколько «Спартак» заплатил Станковичу из-за увольнения.