Легенда «Спартака»: все уверены, что Мостовой провалится на посту тренера

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов на YouTube-канале «Коммент.Шоу» выразил уверенность в том, что Александр Мостовой провалится на посту тренера.

«Мостовой везде все сказал, все знают, вся страна просит, чтобы Мостовому дали работу, чтобы он заткнулся. Представляешь, не проявил себя, а заткнулся. Все уверены, что он провалится», — сказал Бубнов.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке», но она сорвалась. После этого он прошел стажировку в московском «Динамо». 4 марта Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

