На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российских футболистов внесли в базу «Миротворца»

Футболисты Аленичев, Тихонов и Ширко попали в базу «Миротворца»
close
РИА Новости

Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу российских футболистов, в том числе Дмитрия Аленичева, Андрея Тихонова, Дмитрия Хлестова и Александра Ширко. Об этом пишет РИА Новости.

Также в базу был включен директор департамента проведения соревнований Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Василий Иванов.

Указано, что футболисты были внесены в базу за якобы «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также за участие в «Матче Героев» между легендами отечественного футбола и российскими военнослужащими.

Созданный в 2014 году сайт ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. Ресурс был создан по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. До 2016 года партнерами «Миротворца» официально считались МВД, главное управление разведки и другие силовые структуры Украины.

В 2022 году Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранила Россию от соревнований под своей эгидой.

Ранее российскую звезду НХЛ внесли в базу «Миротворца».

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами