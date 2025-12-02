Российских футболистов внесли в базу «Миротворца»

Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу российских футболистов, в том числе Дмитрия Аленичева, Андрея Тихонова, Дмитрия Хлестова и Александра Ширко. Об этом пишет РИА Новости.

Также в базу был включен директор департамента проведения соревнований Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Василий Иванов.

Указано, что футболисты были внесены в базу за якобы «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также за участие в «Матче Героев» между легендами отечественного футбола и российскими военнослужащими.

Созданный в 2014 году сайт ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. Ресурс был создан по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. До 2016 года партнерами «Миротворца» официально считались МВД, главное управление разведки и другие силовые структуры Украины.

В 2022 году Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранила Россию от соревнований под своей эгидой.

Ранее российскую звезду НХЛ внесли в базу «Миротворца».