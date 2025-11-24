На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно наказание для фаната, спровоцировавшего драку после матча «Спартака» и ЦСКА

В Москве задержали 95 нарушителей порядка после матча «Спартак» – ЦСКА
Александр Вильф/РИА Новости

Болельщик московского ЦСКА, спровоцировавший конфликт после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком», приговорен к пяти суткам административного ареста. Об этом сообщает МВД.

Также фанату запрещено посещать официальные спортивное соревнования сроком на три года. Также к ответственности были привлечены два болельщика «Спартака». В отношении одного из них, гражданина сопредельного государства, принято решение о 5 сутках административного ареста и последующем выдворении за пределы Российской Федерации. Решение по второму фанату будет принимать территориальная комиссия по делам несовершеннолетних.

Всего после матча, который завершился дракой болельщиков возле «Лукойл Арены», были задержаны 95 человек за нарушение порядка, а также были установлены трое участников драки.

24 ноября глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц подтвердил проведение разбирательства по факту драки болельщиков после матча между «Спартаком» и ЦСКА.

Сам поединок завершился победой «Спартака» со счетом 1:0.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали избиение фаната ЦСКА.

Футбол. Чемпионат России
