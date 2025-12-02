Фетисов объяснил, почему хоккей, а не футбол, является спортом номером один в России

Фетисов заявил, что хоккей является спортом номер один в России

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что хоккей а не футбол, является спортом номер один в России, передает Sport24.

«Хоккей — спорт номер один. Тому есть критерии и оценка: и полные стадионы, и мега-звезды мирового уровня, массовость. Не знаю, по каким критериям все остальные оценивают», — сказал Фетисов.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

