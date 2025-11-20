Игрока ЦСКА укусила собака перед матчем

Хоккеиста московского ЦСКА Павла Карнаухова укусила служебная собака перед гостевым матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с минским «Динамо», которая вышла на лед во время символического вбрасывания, передает «Чемпионат».

Сейчас идет второй период матча. Минское «Динамо» выигрывает со счетом 2:0.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

