Член правления FIS: успешные российские лыжники не соответствуют нейтральному статусу

Член правления FIS Ууситало: успешные российские лыжники связаны с армией
Павел Бедняков/РИА Новости

Член правления Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мартти Ууситало заявил, что успешные российские лыжники не соответствуют нейтральному статусу, передает Yle.

«Успешные российские лыжники не соответствуют статусу нейтральных спортсменов. Они связаны с армией», — сказал Ууситало.

2 декабря Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) признала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) и просит атлетов из России подать заявки на нейтральный статус.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов.

Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее сообщалось о том, что в Швеции недовольны решением CAS о возвращении лыжников из России.

