В Швеции недовольны решением CAS о возвращении лыжников из России

Генеральный секретарь Шведской ассоциации лыжного спорта Пернилла Бонде выразила недовольство решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по возвращению российских лыжников на международные соревнования, передает SydSvenskan.

«Мы думаем, что это плохо. Мы всегда придерживались мнения, что российским и белорусским лыжникам нельзя участвовать в соревнованиях до тех пор, пока идет конфликт на Украине», — сказала Бонде.

Российские спортсмены были отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов.

Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

