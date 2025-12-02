Международная лыжная федерация признала решение CAS по российским спортсменам

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) признала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) и просит атлетов из России подать заявки на нейтральный статус, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу FIS.

«FIS признала решение CAS. Все спортсмены, которых коснулось это решение, и которые имеют право запросить нейтральный статус, должны отправить запрос на электронную почту», — заявили в FIS.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов.

Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

